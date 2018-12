Cagliari: Maran, sconfitta sia stimolo

ROMA, 22 DIC - "Oggi non siamo riusciti a mettere in campo quel che siamo soliti mettere e con la Lazio diventa difficile. Sappiamo che nel nostro dna c'è il ribattere colpo su colpo, oggi non ci siamo riusciti". Così l'allenatore del Cagliari, Rolando Maran, dopo la sconfitta all'Olimpico. "Questa deve essere una molla - ha spiegato in conferenza stampa - da domani iniziamo a preparare queste due partite senza sentirci mortificati. Bisogna usare questa sconfitta come stimolo".