Junior Tim Cup sbarca al San Paolo

ROMA, 22 DIC - Lo Stadio San Paolo di Napoli ha aperto le porte alla Junior TIM Cup, il torneo di calcio a 7 riservato agli Under 14 promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano. Nel pre-gara del match Napoli-Spal, le squadre dell'Oratorio Karol e dell'Oratorio C.P.G. Shekinà (Centro Pastorale Giovanile) si sono affrontate in un'amichevole terminata con il risultato di 2-2. Grande entusiasmo e forti emozioni hanno accompagnato i giovani calciatori degli oratori scesi in campo sotto lo sguardo dei loro idoli. I ragazzi degli oratori hanno consegnato ai capitani del Napoli e della Spal la sciarpa della Junior TIM Cup per poi accompagnarli all'ingresso in campo con il loro entusiasmo. La VII edizione della Junior TIM Cup continua a disputarsi nelle 16 città le cui squadre militano in Serie A .