Serie B: Cremonese-Carpi 1-2

CREMONA, 22 DIC - Impresa del Carpi di Castori che vince contro la Cremonese allo Zini per 2-1. Una partita di grande sofferenza da parte degli ospiti, ma di grande cuore. E' infatti la Cremonese che fa la partita, collezionando calci d'angolo a ripetizione, ma retroguardia del Carpi fa buona guardia. E' il contropiede l'arma vincente degli emiliani e al 42' è decisiva. Mokulu parte in velocità e impegna Ravaglia (non perfetto) costringendolo in corner. Dalla bandierina arriva il vantaggio Pachonik lesto ad insaccare da pochi passi. La Cremonese tenta la rimonta nella ripresa e l'espulsione di Pacione al 14' (fallo da ultimo uomo su Paulinho) facilita la cosa. Lo stesso attaccante brasiliano trova il gol del pareggio di testa poco dopo su ottimo assist di Carretta. La Cremonese si getta in avanti alla ricerca del gol della vittoria, ma ancora in contropiede il Carpi punisce a 8' dalla fine. Un cost to cost che premia Jelenic che di piatto batte Ravaglia in uscita.