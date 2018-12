Serie B: Livorno-Verona 0-0

LIVORNO, 22 DIC - Il Livorno rigenerato da Roberto Breda continua a mettere insieme prestazioni convincenti e, dopo avere strappato il pari a Palermo, annulla la differenza di classifica, bloccando anche il Verona (0-0) al Picchi, in un match che alla fine va stretto proprio ai padroni di casa. Prima frazione equilibrata che si accende al 10' quando Silvestri stende al limite Murilo, scattato sul filo del fuorigioco, e viene ammonito. Nel secondo tempo la squadra di Fabio Grosso dimostra di subire la maggior verve degli amaranto che già al 3' con Raicevic impegnano Silvestri, e sulla ribattuta sprecano con Murilo che alza sopra la traversa. Al 46', in pieno recupero, Diamanti si presenta davanti a Silvestri, ma non riesce a concludere.