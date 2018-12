Milan: Gattuso, non cercate colpevoli

ROMA, 22 DIC - "E' un risultato che brucia, avevamo degli infortunati e abbiamo avuto anche un po' di sfortuna: e' un momento no, bisogna restare lucidi e non andare alla ricerca di colpevoli". Rino Gattuso inquadra cosi' la crisi del suo Milan, sconfitto in casa dalla Fiorentina al culmine di un mese negativo. "Abbiamo difficoltà, non solo realizzative - ha aggiunto il tecnico - L'unica cosa e' lavorare per trovare le soluzioni".