Ancelotti, pensare a Juve demotivante

ROMA, - 22 DIC - "Quando hai l'opportunità di sistemare il risultato e non ci riesci va a finire che soffri". Carlo Ancelotti, dopo l'1-0 del Napoli contro la Spal, riconosce che il risultato è merito anche del portiere: "Nel finale ci ha aiutato Meret. Ha fatto una parata di grande livello, ma lui è un portiere di grande livello" ha detto l'allenatore. Prosegue la rincorsa alla vetta della classifica, ma "pensare alla Juventus rischia di demotivarci, dobbiamo pensare a noi stessi perché la squadra può fare di più, abbiamo margini di miglioramento e lo dico dopo la partita di oggi, che non è stata strepitosa. C'è del potenziale ancora non espresso al 100%".