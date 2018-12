United risorge, 'manita' a Cardiff

ROMA, 22 DIC - Il cambio in panchina rianima il Manchester United che vince in Galles, sul campo del Cardiff, nel posticipo della 18/a giornata della Premier. I 'Red devils' che da qualche giorno sono allenati dal Ole Gunnar Solskajer (il norvegese ha sostituito José Mourinho in panchina), piegano per 5-1 i padroni di casa: Rashford porta in vantaggio lo United al 3', Herrera al 29' firma il raddoppio e Martial al 41' cala il tris, dopo che Camarasa aveva accorciato le distanze per i padroni di casa. Al 12' e al 45' del secondo tempo doppietta di Lingard, che firma prima il poker e poi la cinquina che vale il sesto posto con 29 punti, a +2 sul Watford, ma a -8 da Arsenal e Chelsea.