Bayern Monaco vince e torna secondo

ROMA, 22 DIC - Il Bayern Monaco continua nel suo momento positivo in Bundesliga, ma il ritardo dal Borussia Dortmund capolista resta invariato: 6 punti. La squadra del croato Niko Kovac, intanto, si è ripresa il secondo posto assoluto, grazie alla vittoria conquistata sul campo dell'Eintracht Francoforte per 3-0 e ha risposto a suon di gol ai gialloneri di Lucien Fabre che ieri nell'anticipo avevano battuto per 2-1 in casa il Borussia Moenchengladbach, ormai ex vicecapolista. Per i bavaresi hanno deciso il match Ribery al 35' del primo tempo e al 34' della ripresa, quindi Rafinha al 44' della ripresa. In classifica, dunque, Borussia Dortmund punti 42, Bayern Monaco 36.