Semplici operato,convalescenza 15 giorni

FERRARA, 19 FEB - Dovrebbe essere di una quindicina di giorni - a quanto appreso - la convalescenza per l'allenatore della Spal, Leonardo Semplici sottoposto, ieri sera, ad un intervento chirurgico urgente a causa di una colica addominale. Il tecnico biancazzurro - spiega la società ferrarese sul suo sito Web - è stato operato a Firenze nell'ospedale 'Santa Maria dell'Annunziata' dal dottor Marco Scatizzi. L'operazione è perfettamente riuscita. A seguito dell'intervento che terrà il mister toscano lontano dai campi di gioco, entrerà in scena il suo vice, Andrea Consumi con l'appoggio in panchina del Dg, Davide Vagnati.