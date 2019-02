Supercoppa di Spagna cambia formula

ROMA, 19 FEB - La Supercoppa di Spagna cambia format: non più una finale secca tra le vincenti di Liga e Coppa del Re, ma una 'Final Fur' dove a contendersi il trofeo saranno la prima e la seconda classificata in campionato e le due finaliste della Coppa nazionale. Ad annunciare la riforma è stato oggi il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, spiegando che si giocheranno due semifinali e la finalissima. Il nuovo format della Supercoppa diventerà operativo già la prossima estate una volta approvata dall'Assemblea federale che si terrà ad aprile. Rubiales ha aggiunto che è possibile anche la 'Final Four' possa essere disputata in una sede unica.