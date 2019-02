Spalletti, Icardi? Qualcuno crea casino

MILANO, 20 FEB - "Quelli che hanno competenze dirette sulla materia, quelli che hanno una verità di come si vive negli spogliatoi, si sono espressi. Poi c'è chi ci mette cose proprie per creare casino. Le opinioni sono giuste, ma creare casino non è un'opinione": lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della partita di Europa League contro il Rapid Vienna, riguardo all'attenzione mediatica che c'è stata sulla vicenda Icardi. Domani in campo scenderà Lautaro Martinez: "Lautaro e Icardi sono molto simili perché sono due punte centrali e come tutti i calciatori forti possono coesistere. Uno è bravo in area, l'altro è disinvolto a venire fuori. Ma la squadra nel complesso ha corretto errori nelle ultime due partite e va sottolineato".