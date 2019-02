Candreva "Mauro, ti aspettiamo"

MILANO, 20 FEB - ''Sappiamo che Mauro è dispiaciuto così come tutti noi, lui tiene a questa squadra, a questa maglia e ai suoi tifosi. Lo aspetteremo a braccia aperte quando sarà recuperato al 100%''. E' il messaggio che il centrocampista dell'Inter Antonio Candreva rivolge a Icardi durante la conferenza della vigilia della partita di Europa League contro il Rapid Vienna. All'ennesima domanda sull'ex capitano però risponde: ''Non vorrei sembrare ripetitivo o antipatico, ma domani giochiamo una partita importante e chi gioca poco vuole fare bene e dimostrare di esserci. Mauro è sempre stato sorridente dalla settimana scorsa e da quando gli hanno comunicato la notizia. Lui ora affronta un infortunio e ci tiene a recuperare''. E sulla sfida di domani: ''Al di là delle situazioni personali è importante passare il turno per la squadra. Vogliamo andare più avanti possibile perché ci teniamo e perché siamo l'Inter''.