E.League: Ben Yedder, qualificazione ok

ROMA, 21 FEB - "Contro la Lazio abbiamo giocato una buona partita e lo abbiamo fatto fino agli ultimi minuti, conquistando meritatamente la qualificazione per gli ottavi dell'Europa League. L'1-0 dell'andata, a Roma, non ci lasciava tranquilli, perché un gol della Lazio ci avrebbe trascinati almeno fino ai supplementari: dovevamo assolutamente chiudere il match". Così Wissam Ben Yedder, attaccante del Siviglia, protagonista del doppio confronto giocato contro la Lazio, parlando a Movistar. "L'espulsione di Vazquez non è stata semplice da assorbire, perché mancava ancora tanto alla fine della partita - aggiunge l'autore del gol-vittoria degli andalusi all'andata - Poi, per nostra fortuna, anche la Lazio è rimasta in 10 e questo ci ha tranquillizzati. Al gol non penso, piuttosto cerco di rendere al massimo anche al servizio dei miei compagni".