Calcio: Icardi e Wanda Nara a San Siro

MILANO, 21 FEB - Mauro Icardi è a San Siro insieme alla moglie e agente Wanda Nara per assistere a Inter-Rapid Vienna, partita decisiva per la qualificazione in Europa League. L'attaccante argentino, non convocato per infortunio, ha eseguito dei controlli medici che non hanno evidenziato nessun nuovo problema fisico rispetto a inizio stagione. Icardi, però, continua a sentire dolore e per il momento si limita a fare fisioterapia. E' la seconda partita che l'argentino vede dalla tribuna del Meazza, dopo quella contro la Sampdoria di domenica scorsa.