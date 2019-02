Fifa,stop mercato Chelsea per 2 sessioni

ROMA, 22 FEB - Due sessioni di mercato senza poter fare acquisti: e' la stangata disciplinare sul Chelsea allenato da Maurizio Sarri, decisa dalla FIfa per violazione delle norme di trasferimenti internazionali di giocatori Under 18. La federazione mondiale vieta al club londinese l'acquisto di giocatori dal mercato nazionale ed estero, ma non impedisce al Chelsea le cessioni. La sanzione è stata comunicata oggi alla societa', che potra' ricorrere in appello.