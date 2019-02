De Laurentis, 3 anni ritiri a Dimaro

ROMA, 22 FEB - Confermato il sodalizio tra SSC Napoli e la Val di Sole, in Trentino: è stato infatti ufficializzato l'accordo per far svolgere il ritiro estivo della squadra a Dimaro per altri tre anni. L'impegno raggiunto tra la società di De Laurentis e il sistema turistico Trentino è relativo alla preparazione precampionato della società, che quest'anno si svolgerà dal 6 al 26 luglio. Come tradizione i giocatori svolgeranno un doppio allenamento quotidiano agli ordini del tecnico Carlo Ancelotti e anche la disputa di alcune amichevoli. In occasione della trasferta Trentina, il presidente ha assistito a un concerto nell'ambito dell'Ice Music Festival, nel teatro igloo costruito a 2600 metri sulle piste da sci del ghiacciaio Presena al Passo del Tonale. "È un luogo onirico, ideale come set cinematografico. La prova che tutto è possibile, anche trasformare il ghiaccio in musica" ha commentato dopo aver ascoltato le melodie dei 16 strumenti scolpiti nel ghiaccio.