"Pirata assassino", scritta ricompare sotto busto Garibaldi a Marsala

MARSALA (TRAPANI) - A Marsala, nella città in cui l’11 maggio 1860 Giuseppe Garibaldi sbarcò con i suoi Mille in camicia rossa, avviando la spedizione militare che si concluse con l’Unità d’Italia, sotto il busto che ricorda l’Eroe dei due mondi è ricomparsa la scritta «Pirata assassino», come era già accaduto due anni fa. Il monumento è in piazza della Vittoria, tra Porta Nuova e il parco archeologico di Lilybeo. Nel settembre 2016, la scritta era stata vergata con vernice verde; stavolta con vernice rossa e la lettera «A» cerchiata che richiama gli anarchici.