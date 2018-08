Schiaffi alla madre, alla sorella e alla nonna invalida: arrestato

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) - Ha aggredito la madre, la nonna sulla sedia a rotelle e la sorella, quest’ultima in presenza dei poliziotti che lo hanno arrestato. In manette, per maltrattamenti è finito un 34enne mazarese. Secondo il racconto della madre, una 62enne, l’uomo per futili motivi e durante uno scatto d’ira, l’ha presa a schiaffi e scaraventata sul pavimento, poi ha aggredito la nonna invalida, l’ha picchiata e ha cercato di strozzarla e buttarla per terra. Il 34enne ha colpito al volto con uno schiaffo e un pugno anche la sorella, di 42 anni. Le donne sono state medicate in ospedale.