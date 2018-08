Manichino in spiaggia a Favignana per dire no alla plastica in mare

FAVIGNANA (TRAPANI) - No alla plastica in mare: il manichino di Pablo Dilet, che ha girato le più belle e affollate spiagge di Favignana, vuole lanciare un monito contro l'inquinamento da plastica in mare e con il suo effetto ottico ha attirato intorno a sé turisti e curiosi. "Ma inoltre - spiega il protagonista dell'iniziativa contro l'inquinamento, il giornalista palermitano Dario La Rosa, in arte Pablo Dilet - vuole ricordarci di stare attenti a non diventare plastificati anche noi". Il manichino di plastica è stato installato per alcuni giorni in diverse spiagge dell'isola di Favignana, dalla centralissima Praia alle splendide Cala Rossa e Cala Azzurra. L'idea di Pablo Dilet è stata sostenuta dall'Area marina protetta "Isole Egadi" e dal Comune di Favignana, e si inserisce nel più ampio progetto Plastic, iniziato la scorsa stagione con una installazione che ha coinvolto un centinaio di bambini.

L'esposizione del manichino a Favignana, invece, terminerà l'1 settembre.