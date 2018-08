Strage Pizzolungo, rubato a scuola busto in ricordo delle vittime

TRAPANI - E’ stato rubato il mezzobusto in bronzo e danneggiata la stele che ricordano la morte dei gemellini Giuseppe e Salvatore Asta, morti, assieme alla madre Barbara Rizzo, il 2 aprile 1985 a Pizzolungo, nell’attentato mafioso contro il sostituto procuratore Carlo Palermo (rimasto illeso). I vandali nella notte sono entrati in azione nel cortile della scuola dell’infanzia di Trapani intitolata ai gemellini. Il sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri Vincenzo Santangelo dice: «Si tratta di un atto vile e gravissimo che ci lascia esterrefatti. Il busto ha un valore simbolico fortissimo e il suo furto scuote tutta la nostra città. Non riusciamo a capire come mai il busto in bronzo sia stato lasciato nell’incuria visto che, giorni addietro, era già stato rimosso dalla colonna e lasciato a terra da altri vandali o dagli stessi esseri meschini che ieri notte hanno completato l'opera».

«Sono molto amareggiata e dispiaciuta perché forse il busto raffigurante i miei cari poteva esser messo in sicurezza visto che era stato lasciato a terra da alcuni ladri-vandali. Questo atto ci deve fare riflettere sul grado di disperazione della gente, perché se si arriva a rubare una statua che raffigura delle vittime innocenti di mafia vuol dire che la gente è veramente disperata, non sa come tirare avanti..».

Lo scrive Margherita Asta, figlia di Barbara Rizzo e sorella dei gemellini uccisi. «Faccio un appello - scrive Margherita Asta su Fb - restituite questa statua per quello che rappresenta. Restituitela per favore, era stata donata da mio padre per mantenere viva la memoria della mia mamma e dei miei fratelli».