Investito da auto, finisce sul cofano e sfonda parabrezza: ciclista è grave

MARSALA (TRAPANI) - Un bengalese di 23 anni è in gravi condizioni all’ospedale di Marsala a causa delle lesioni (un polmone perforato e una costola fratturata) riportate in un incidente stradale. Il giovane migrante è stato investito da un’auto mentre, stamattina, in bicicletta stava andando a vendemmiare in un vigneto di proprietà di un agricoltore marsalese. L’incidente è avvenuto in contrada Cuore di Gesù, a circa otto chilometri a sud del centro di Marsala. Alla guida dell’auto che l’ha tamponato c'era un uomo di 37 anni, titolare di un bar. Dopo essere stato investito, il giovane bengalese è finito sul cofano dell’auto e ha infranto il parabrezza.