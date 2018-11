Marsala: resta col furgone nel passaggio a livello, ma arriva il treno

MARSALA - Pensava di riuscire ad attraversare i binari prima che le sbarre si abbassassero e invece è rimasto intrappolato, con il suo Fiat Doblò, sul passaggio a livello mentre stava per arrivare il treno, che ha travolto il suo mezzo subito dopo che lui era sceso. E' accaduto, stamane, al passaggio a livello di Triglia Scaletta, sulla linea ferrata che segna il confine tra i Comuni di Marsala e Petrosino. Il proprietario del Doblò è sceso dall'auto, ha tentato di fermare o far rallentare il convoglio ferroviario alzando e muovendo il braccio destro. Ma il capotreno non è riuscito a frenare in tempo, investendo il furgoncino, che travolto si è girato su se stesso ed è stato semidistrutto.

Il treno che ha investito il Doblò è stato il Regionale 26629 partito da Mazara alle 8. Sul posto sono, poi, intervenute le forze dell’ordine e i tecnici di Rfi. La linea Palermo-Trapani è stata sospesa alle 8.15 e il traffico fra Castelvetrano e Trapani è ripreso alle 9.30.