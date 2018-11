Trapani, pesce venduto fuori da regole: multe e sequestro

TRAPANI - La Questura di Trapani, insieme a personale dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e della Polizia Municipale, ha effettuato controlli sugli alimenti venduti dagli ambulanti che hanno le bancarelle accanto al mercato ittico comunale.



Gli accertamenti hanno portato al sequestro di 85 chili di pesce venduto in violazione delle norme igieniche e in assenza di indicazioni sulla provenienza. Sono stati, inoltre, rimossi alcuni congelatori nascosti nelle vicinanze della piazza ed utilizzati per il deposito dei pesci. Cinque i pescivendoli abusivi multati.