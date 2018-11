Confisca ex patron Valtur, l'ex muratore diventato miliardario e in affari con Messina Denaro

PALERMO - Rapporti con presunti mafiosi, o persone vicine ai boss trapanesi, indagini patrimoniali, dichiarazioni di pentiti sono stati gli spunti investigativi che hanno dato il via all’inchiesta della Dia che ha portato alla confisca del patrimonio lasciato dall’industriale Carmelo Patti, ex patron della Valtur, alla moglie e ai tre figli che ammonterebbe a 1,5 miliardi di euro. «Fra coloro che godevano della piena fiducia dell’imprenditore - dicono gli investigatori -, vi era sicuramente Michele Alagna, 56 anni, fratello di Franca Anna Maria, 57 anni, madre di una ragazza di nome Lorenza, figlia (come risulta da atti giudiziari), anche se non riconosciuta, del boss mafioso latitante Matteo Messina Denaro. Alagna ha ricoperto importanti cariche sociali nelle imprese del gruppo, diventando sindaco - effettivo o supplente - presidente del collegio sindacale o amministratore di molte società della catena aziendale. Egli aveva, inoltre, delega ad operare su una molteplicità di conti correnti, movimentando somme di rilievo in entrata e in uscita; custodiva gioielli ed oggetti preziosi di proprietà della famiglia Patti conservati in cassette di sicurezza; curava ogni procedura economica d’interesse per le aziende: era, insomma, un vero e proprio alter ego di Carmelo Patti a Castelvetrano, in nome e per conto del quale era autorizzato a mantenere rapporti con terzi».

Gli investigatori dicono che dagli accertamenti sono emersi «anche collegamenti e rapporti intrattenuti da Patti con Paolo Forte, organico alla famiglia mafiosa diretta da Messina Denaro e con Rosario Cascio, indiziato mafioso, il cui patrimonio è stato confiscato». Il procedimento, uno dei più rilevanti nella storia giudiziaria italiana, dice la Dia, ha consentito di ricostruire la biografia e le fortune economiche di Patti, il quale si è reso protagonista di una parabola che da muratore indigente lo ha portato a diventare capitano d’azienda. Le indagini sono state coordinate dal procuratore di Palermo Francesco Lo Voi, dal procuratore aggiunto Marzia Sabella e dal sostituto procuratore della Dda Pierangelo Padova, in collaborazione con il pm di Trapani Andrea Tarondo. Agli atti vi sono le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Angelo Siino, Giovanni Ingrasciotta ed Antonino Giuffrè. Inoltre, dice la Dia, gli accertamenti bancari hanno evidenziato una rilevante sperequazione fra i redditi dichiarati e gli investimenti effettuati dall’imprenditore.

«Un muratore di 26 anni di Castelvetrano che lascia la città attorno al 1956 e nel 1961 dirà io e mio padre non avevamo i soldi per comprare il mangiare e il mobilio pignorato. Come è possibile che un muratore diventi il padrone di un patrimonio che supera 5 miliardi di euro? Oggi abbiamo confiscato beni per oltre un miliardo e mezzo di euro e siamo in presenza di un provvedimento definitivo. Carmelo Patti come Lucky Luciano finisce sotto i riflettori della Dia per l'evasione fiscale». Lo ha detto Giuseppe Governale, direttore della Dia, nel corso della conferenza stampa sulla confisca dei beni agli eredi dell’industriale Carmelo Patti, patron della Valtur morto a 81 anni. «Abbiamo evidenziato - ha aggiunto - un legame tra l’evasione fiscale ben strutturata tra azienda madri e polverizzate nel territorio nella provincia di Trapani e soprattutto a Castelvetrano. Un sistema di evasione fiscale per decine e decine di milioni di euro. Un sistema che ha consentito alla criminalità mafiosa di quell'area di nutrire e farsi nutrire».

E ancora il direttore della Dia Governale: «Carmelo Patti e il suo commercialista Michele Alagna, inizialmente insegnante, si sono conosciuti un giorno dal barbiere negli anni '70. Patti è stato affascinato dalla figura di Alagna. Da quel giorno Michele Alagna diventerà il commercialista con un solo cliente. Il commercialista ha una sorella Franca Alagna che ha dato alla luce il figlio di Matteo Messina Denaro. Questo nel territorio di Castelvetrano non può succedere per caso. Carmelo Patti è stato un imprenditore capace. A metà del suo percorso ha messo in atto una serie di attività che hanno attirato l’attenzione di Cosa Nostra che lo ha avvicinato e il commercialista è diventato un collegamento importante». «Quando lo Stato ha affrontato le sfide con lo spirito del burocratese del disinteresse effettivo e sostanziale di facciata nella gestione dei beni confiscati, ha perso - ha aggiunto - Io penso che quelle pagine stanno alle spalle. Lo Stato è capace di costruire anticorpi di rigenerarsi magari lentamente e di colpire. Oggi siamo di fronte ad una sfida: il Parlamento è intervenuto recentemente rimodulando l’agenzia dei beni confiscati. Siamo davanti ad una sfida soprattutto per le migliaia di dipendenti che lavorano nelle aziende confiscate a Patti».

«Ricorreremo in appello e in ogni altra sede, compresa la corte europea dei diritti dell’uomo, per chiedere l’annullamento del decreto del tribunale di Trapani». Lo dicono i difensori degli eredi, la moglie e i tre figli, del cavaliere Carmelo Patti, Francesco Bertorotta e Angelo Mangione.