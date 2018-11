Marsala, incendio in ospedale: degenti trasferiti in altri reparti

MARSALA (TRAPANI) - Un incendio si è sviluppato nel reparto di ortopedia dell’ospedale «Paolo Borsellino» di Marsala. Le stanze sono state invase dal fumo e alcuni degenti sono stati spostati in un’altra parte del nosocomio in attesa che il rogo venisse spento. Le fiamme secondo quanto accertato dai vigili del fuoco sono state generate da un corto circuito a una stampante che si trovava in un vano del terzo piano del nosocomio. La struttura rimane agibile ma alcune stanze di degenza di ortopedia al momento sono inutilizzabili.