"Al concorso con risposte in tasca": irrompe Digos e sospende esami

Erice (Trapani) - Blitz della Digos al Comune di Erice, nel Trapanese, mentre erano in corso le prove per la stabilizzazione di 38 precari tra amministrativi, polizia municipale e insegnanti. La polizia ha sospeso l’esame e ha acquisito documenti perchè avrebbe trovato addosso ad alcuni candidati le risposte ai test. In queste ore alla questura di Trapani starebbero interrogando alcuni candidati ed esaminatori.