Un altro veliero carico di droga fermato nei mari di Sicilia

TRAPANI - Dopo il recente sequestro di undici tonnellate di hashish effettuato nel porto di Pozzallo, nuova imponente operazione antidroga del Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza, in cooperazione con il Comando Operativo di Pratica di Mare e il Servizio Centrale Investigativo Criminalità Organizzata di Roma. Con la collaborazione della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga italiana, dal CeCLAD-M Francese e dalle Autorità Doganali francesi, è stato individuato un veliero, in navigazione a Nord Ovest dell’isola di Pantelleria, che trasportava sei tonnellate di marijuana. L'imbarcazione, denominata "El Canonero", bianca e lunga oltre 12 metri, aveva a bordo la sostanza stupefacente racchiusa in sacchi di iuta ed era condotta da tre persone di equipaggio: due spagnoli e un colombiano, D.G.C. (37 anni) e A.T.A. (39 anni) e L.A.C.S. (38 anni). La barca è di nazionalità belga e il porto di registrazione è Cartagena. Il veliero, dopo aver effettuato uno scalo tecnico nel Porto di Pantelleria per la sua messa in sicurezza, è stato scortato presso il Porto di Trapani.