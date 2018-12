Triscina, ruspe al lavoro per abbattere un'altra casa abusiva

Dopo l'abbattimento, lunedì scorso, della casa fronte mare di via 125, a Triscina sono riprese oggi le operazioni di demolizione dei manufatti abusivi. Stamani la demolizione sta interessando una casa di via 134, distante dal mare ma anch’essa abusiva. Anche in questo caso a presenziare alle operazioni vi era un cordone di forze dell’ordine che sarà presente a ogni demolizione. Per questo mese è previsto l’abbattimento di complessive 31 abitazioni abusive. Le restanti saranno abbattute all’anno nuovo. La data contrattuale per l’ultimazione dei lavori è stata fissata in 730 giorni.