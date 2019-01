Fiat Punto si ribalta e il conducente viene sbalzato fuori: morto 23enne

TRAPANI - Un dipendente dell’hotel Admeto a Selinunte, Antonio Vilardi, 23 anni, è morto la scorsa notte, intorno alle 4, in un incidente stradale che si è verificato lungo la statale 115 a circa un chilometro dalla borgata marinara. Il giovane, originario di Corleone, ma residente a Contessa Entellina, viaggiava da solo su una Punto in direzione di Selinunte quando, per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri, il veicolo si è ribaltato su una fiancata e lui è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.