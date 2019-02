Assaltava panifici nel Trapanese: incastrato da telecamere videosorveglianza

Trapani - Due colpi messi a segno in due noti panifici di Marsala e Petrosino. A denunciare ai Carabinieri della Stazione di Petrosino l’ammanco dal registratore di cassa, sono stati i rispettivi titolari che, allontanatisi dai rispettivi negozi per la consueta pausa pranzo, avevano trovato la triste sorpresa al loro ritorno. L’intero guadagno della mattinata era stato asportato da un ignoto malfattore che, in tempi diversi, introducendosi nei panifici attraverso l’effrazione della porta d’ingresso, era riuscito a sottrarre tutti i contanti. Con l’ausilio delle immagini di videosorveglianza, presenti nelle vicinanze degli esercizi commerciali, è stato possibile riconoscere Domenico Noè, mazarese di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine, mentre si introduceva nei panifici per poi uscirne qualche minuto più tardi con il cassetto del registratore di cassa tra le mani, risalendo su una Fiat Punto, a bordo della quale era presente un complice, anch’egli identificato e deferito all’autorità giudiziaria.

Noè è stato posto ai domiciliari.