Quattro nuove rotte da Catania, Ryanair festeggia con biglietti a 9,99 euro

CATANIA - Ryanair ha annunciato la nuova rotta che collegherà Catania e Cracovia, con una frequenza di due voli a settimana, che sarà operativa da aprile 2019. Una crescita della programmazione della compagnia aerea dallo scalo internazionale di Fontanarossa per l’estate 2019, che offrirà 20 tratte in totale, tra cui le 4 nuove rotte per Cracovia, Atene, Marrakech e Siviglia. «Per festeggiare - ha detto John F. Alborante, sales&marketing manager Italia di Ryanair - stiamo mettendo in vendita posti da Catania a partire da 9,99 euro per viaggiare tra dicembre e gennaio».