Isola dei Famosi, la moglie di Riccardo Fogli vola in Honduras per smentire il tradimento: l'incontro strappalacrime

Incontro strappalacrime all'Isola dei famosi tra il cantante Riccardo Fogli e la moglie Karin Trentini. Lontano dalle spiagge dell'Honduras, è circolata una notizia che vede coinvolta la moglie di Riccardo, in una possibile relazione extra coniugale. Il diffondersi della notizia, ha spinto la donna a chiedere alla produzione dell'Isola di poter raggiungere Riccardo e così è volata alla volta di Cayos Cochinos proprio per chiarire la situazione...

Prima dell'incontro Riccardo vede un video che ricostruisce le notizie circolate sul presunto tradimento ma lui ride e e dice di credere ciecamente nell'amore della moglie.



Al momento di lasciare la postazione delle nomination, Riccardo fogli incontra Karin, i due si abbracciano e si baciano tra lacrime che scorrono come fiumi. Karin lo rassicura, pregandolo di non credere a nulla, perchè il suo amore per lui è vero e non c'è mai stato nessun tradimento. Riccardo scoppia in un pianto di gioia, consolato dalle parole e dalle promesse della moglie. Insieme leggono una lettera scritta dalla loro figlia, è un momento emozionante, lui la guarda incredulo, sono pochi minuti ma abbastanza per dare al naufrago una nuova forza per continuare l'avventura.