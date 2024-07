A Comitini la Sagra del Cacciatore tra degustazioni, spettacoli e convegni

L'appuntamento

E’ tutto pronto per la 4^ Edizione della Sagra del Cacciatore a Comitini, la sagra che promuove la vera figura del cacciatore. Viene organizzata dalla locale Pro Loco in collaborazione con il Comune di Comitini, con la Federazione Siciliana della Caccia e con l’Associazione Nazionale Libera Caccia.Si comincia il 20 luglio con la Master Class – vini top rossi siciliani a cura dell’enologo Gianni Giardina con in abbinamento specialità di cacciagione e selvaggina a cura di Pietro Macaluso Griller (evento ad invito).Si continuerà alle ore 18:30 con il convegno “La caccia presente e futuro” – Il cirneco dell’Etna cane autoctono siciliano, all’interno dello storico Palazzo Bellacera.Domenica 21 luglio, dalle 17:30 in Piazza Umberto I apertura del mercatino del cacciatore con degustazioni dei prodotti tipici locali, mostra cinofila, dimostrazione di falconeria, esibizione cinofila e giochi in piazza “Centra il cinghiale”.Sempre per domenica 21 luglio, in Piazza Bellacera è previsto anche uno spettacolo musicale a cura di H Mora Band e uno spettacolo di cabaret con Antonio Pandolfo. Sarà possibile anche cenare in piazza.Il tutto sarà concluso con uno spettacolo di giochi pirotecnici.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA