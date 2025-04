A Monreale nuova aggressione per il personale del 118, preso di mira da parenti di un giovane ferito

L'Appello

Il presidente della Seus per la regione siciliana, Riccardo Castro: «Chiedo protezione per la categoria»

Il presidente della Seus 118 per la regione siciliana, Riccardo Castro, è intervenuto dopo la strage di Monreale per sottolineare come il personale intervenuto per i soccorsi sia stato fatto ancora una volta oggetto di aggressione da parte di parenti di un giovane ferito. «Un appello sociale – dice Castro – va rivolto alla popolazione per ribadire il ruolo e l’impegno quotidiano degli autisti soccorritori che coprono tutto il territorio regionale senza pausa alcuna. Si tratta di figure essenziali per il lavoro che svolgono e meritano enorme rispetto».