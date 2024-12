A Palermo tra Cep e Borgo Nuovo ci sarà presto un’opera dedicata a Totò Schillaci

L'eroe delle "notti magiche"

A realizzare l'omaggio al calciatore idolo di Italia '90 Salvo Castellese. Appuntamento martedì 17 alle 17

Martedì 17 dicembre, alle ore 17, in un’area tra il Cep e Borgo Nuovo, verrà svelata un’opera d’arte realizzata dall’artista Salvo Castellese dedicata al calciatore Totò Schillaci, recentemente scomparso. Alla cerimonia sarà presente il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno. Su incarico della Fondazione Federico II e grazie all’idea del deputato questore Vincenzo Figuccia, l’opera rientrerà nel progetto «Script Art – Le strade da seguire», regalando alla città di Palermo un tributo unico.