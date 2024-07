A Zafferana Etnea il “Premio Woman Emozioni 2024”

la kermesse

Successo del Gran galà dedicato alle donne intitolato “Premio Woman Emozioni 2024” nato dall’idea del vulcanico Francesco Sabbia che ha stilato un canovaccio dedicato alle donne , ma non solo. «Woman Emozioni – ha spiegato Sabbia che ne è anche il direttore artistico – è un format fortunatissimo , perché nasce dal desiderio di creare uno spazio , in cui a parlare sono le emozioni delle donne, ma anche quelle degli uomini per le donne. Non vogliamo cadere nella retorica facendo leva sui fenomeni violenti riguardanti purtroppo troppe donne e di sono piene ogni giorno le pagine di cronaca , ma vogliamo invece levare alta la voce e trovare le parole giuste contrapponendo le arti alla paura e alla violenza , le poesie alle urla di dolore e sofferenza, il ballo alle mortificazioni subìte da tante donne».

Si chiude il primo anno di “Woman Emozioni” caratterizzato dal fatto di essere un premio itinerante , partito da Catania e con tappe in vari paesi dell’hinterland che si sono snodate attraverso concerti , talk show , emozioni raccontate , cantate , musicate , dipinte , scolpite attraverso la presenza di artiste e artisti che si sono succeduti e che hanno riscosso grande successo e molti apprezzamenti ciascuno nel proprio campo d’azione.

Francesco Sabbia assieme al suo staff organizzativo (costituito da Claudio Bonaccorsi , Maurizio Albergo, Maria La Spina, Armando Di Prima , Mattìa Cavallaro) ha voluto che il traguardo finale di questo prestigioso anno artistico fosse Zafferana Etnea.

Infatti all’Auditorium Sant’Anna ha avuto luogo condotta da Simona Zagarella una serata indimenticabile che si è aperta con la visione del corto intitolato “Premio per la migliore sceneggiatura” del regista catanese Alfio D’Agata a cura di Cinemetraggio. Poi si è snodata con varie presenze: Viola Valentino ospite d’onore che si è esibita assieme a Roberto Serafini ( cantautore catanese) e le cantanti Rossella Luna , Angela Dispinzieri,Anna Cunoci ,autentici talenti e le sassofoniste Monica Strano, e Annalisa Re, la poetessa Francesca Sanfilippo e l’attrice Cinzia Sciuto. Tutte hanno dato un saggio della loro bravura . Anche la stilista Lucia Giappino ha fatto parlare di se presentando una sfilata di moda con diverse sue creazioni. A incantare il pubblico i maestri ballerini Donatella e Angelo Grasso con le loro esibizioni di tango.