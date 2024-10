A Zafferana Etnea lo spettacolo delle Miniolimpiadi

scuola

«Abbiamo celebrato insieme, non solo una giornata di sport, ma anche un percorso educativo che ha coinvolto i nostri alunni in un’esperienza formativa unica, fondata sui valori dell’inclusione, del rispetto e del fair play, un’occasione di divertimento , ma anche di riflessione sullo spirito delle Olimpiadi dove l’importante non è vincere , ma partecipare e affrontare con coraggio le sfide. Ogni gara è stata un’occasione per mettersi alla prova , divertirsi e crescere, nella consapevolezza che cio che piu conta è come si affrontano le sfide ….».

E’ il racconto della dirigente scolastica del Circolo didattico di Zafferana Angela Rosa Maria Pistone a proposito della celebrazione delle “Miniolimpiadi “ che si sono svolte al Polisportivo di Zafferana Etnea e in cui sono stati protagonisti indiscussi i bambini e le bambine del Circolo didattico di Zafferana.

Le “Miniolimpiadi” sono inserite all’interno del Progetto Olimpia portato avanti dal Circolo didattico e dall’insegnante Cetty Grasso che ne è da sempre la referente.

«Attraverso queste attività sportive – ha spiegato Grasso- vogliamo far emergere l’importanza di valori fondamentali come la sana competizione, il lavoro di squadra e il riconoscimento delle potenzialità di ciascuno. I nostri alunni gareggiano in diverse discipline sportive: salto in lungo, 50 metri piani, 50 metri ostacoli, staffetta 4x50metri, tiro alla fune. Tanti piccole e piccoli atleti che proprio come gli antichi atleti di Olimpia ne portano avanti lo spirito che riguarda la partecipazone e il rispetto per l’avversario inoltre ha aggiunto che «nell’antichità le Olimpiadi erano così importanti da segnare l’inizio del tempo e da sospendere persino le guerre, affinché i giochi potessero svolgersi in un clima di pace e condivisione».

Proprio la pace è uno dei messaggi portanti delle Miniolimpiadi e a ribadirlo è la stessa dirigente Pistone Concetti pienamente condivisi dal sindaco Salvatore Russo, dall’assessore allo sport Salvo Coco e da altri assessori presenti alla manifestazione resa possibile grazie all’apporto del Comune e a quello determinante dei docenti, dei genitori, dei volontari della Misericordia, del Gruppo di protezione civile e dell’associazione nazionale carabinieri (sez. di Zafferana), della dott. Giuseppina Ognissanti per l’apporto medico e Salvo Leonardi istruttore dell’Asd Freelance e giudice di gara.

Questi i piccoli vincitori.

Salto in lungo maschile:1 Nicolò Torrisi, 2 Giordano Longo, 3 Noemi Cavallaro;

Salto in lungo femminile:1 Giorgia Gambino, 2 Gloria Torrisi, 3 Noemi Cavallaro;

Velocità maschile: 1 Alessio Torrisi, 2 Samuele Faro, 3 Giordano Longo;

Velocità femminile:1 Gloria Torrisi, 2 Sara Torrisi, 3 Giada Torrisi;

Ostacoli maschile:1 Alessio Torrisi, 2 Nicolò Torrisi, 3 Matteo Faja;

ostacoli femminili:1 Sara Torrisi, 2 Giada Torrisi , 3 Angelica Laganà.

Staffetta maschile: 1 Squadra verde ( Matteo Faja, Andrea Arena, Mattìa Mercieca, Alessio Torrisi ) ; 2 Squadra blu (Nicolò Torrisi, Giorgio Maugeri, Raffaele Calì, Marco Basile); 3 Squadra rossa (Andrea Romano, Dario Barbagallo, Andrea Cavallaro e Samuele Faro).Staffetta femminile: 1 Squadra rossa (Sara Torrisi, Sabina Daullia, Marianna Testai, Clarissa Romeo); 2 Squadra bianca (Giada Torrisi, Greta Pappalardo, Siria Russo, Adele Scuto ); 3 Squadra gialla (Arianna Tomarchio, Desiree Lo Faro, Gloria Torrisi e Carlotta Pistorio).