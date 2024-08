Accordo quadro per gli ex Blutec, Albano: «Saniamo vertenze da decenni senza soluzioni»

Termini Imerese

L'assessore regionale al Lavoro commenta l'accordo che assicura il prepensionamento a 183 lavoratori

«L’accordo siglato oggi sancisce la definitiva risoluzione della crisi occupazionale del sito ex Blutec di Termini Imerese e avvia con il gruppo Pelligra un percorso che, siamo fiduciosi, potrà definitivamente riqualificare l’intera area». Lo dichiara l’assessore regionale al Lavoro Nuccia Albano dopo la firma dell’intesa avvenuta questa mattina al termine di una riunione alla quale hanno partecipato anche l’assessore alle Attività produttive Edy Tamajo, i rappresentanti dell’Inps, di Blutec, di Pelligra Italia Holding e delle organizzazioni sindacali.