San Nicolò, Aci Catena, città del limone verdello e…della spazzatura, tanta spazzatura, in ogni via, strada, angolo, sempre di più. Sembra che il Comune si sia arreso, impotente. Magari potrebbe cominciare a raccogliere l’indifferenziato settimanalmente e non 2 volte al mese, come fa attualmente.

