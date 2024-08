Acqua con la nave militare a peso d’oro: costa 43 euro al metro cubo e la Regione dice stop

il caso

La decisione del capo della cabina di regia Salvo Cocina (che chiede al governo centrale un aiuto)

Stop al rifornimento d’acqua con la nave militare. Lo ha deciso la Regione che in una nota ha spiegato che «il rifornimento di acqua a Licata per mezzo della nave cisterna della Marina militare è risultato caro rispetto al quantitativo fornito e pertanto abbiamo chiesto una doverosa verifica dei costi ed eventuali soluzioni alternative, in quanto la nave è comunque utile per affrontare l’attuale fase di emergenza. Pertanto, in attesa dei chiarimenti richiesti, il servizio è sospeso per qualche giorno».

La decisione è del capo della Protezione civile siciliana e coordinatore della cabina di regia per l’emergenza idrica, Salvo Cocina, che ha inviato una nota al dipartimento nazionale della Protezione civile e al Comando operativo di vertice interforze.