Ad Altavilla Milicia arrestato un 46enne col pollice verde: ha piantato marijuana per lo spaccio

Polizia

L'uomo ha ammesso le proprie responsabilità ed è stato scarcerato

Agenti del Commissariato di Polizia di Termini Imerese, hanno tratto in arresto un uomo, V.F., 46enne, originario di Palermo, ritenuto responsabile di aver realizzato una piantagione di sostanza stupefacente, del tipo Marijuana, da destinare al successivo spaccio.

I poliziotti nel territorio del Comune di Altavilla Milicia hanno localizzato un terreno impervio di non agevole accesso, chiuso da un cancello con catena e relativo lucchetto dove l’uomo ha realizzato una piantagione di droga coperta da una vasta vegetazione.

A qualche centinaio di metri veniva inoltre individuata una villa, sita all’interno di un residence, che, sottoposta a perquisizione, svelava essere il luogo dove la persona arrestata, a cui sono state trovate le chiavi del lucchetto, custodiva il materiale occorrente alla cura delle piante di stupefacente ed alla loro essicazione.

In questo luogo veniva inoltre rinvenuta una notevole quantità di stupefacente, poco meno di un chilogrammo, assieme a numerosi altri strumenti-oggetti quali specifici concimi e fertilizzanti, bilance di precisione, grinder ed altro, necessari per la coltivazione o utilizzati per il confezionamento della droga.