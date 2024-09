Addio a Totò Schillaci: l’eroe delle “notti magiche” di Italia ’90 morto a 59 anni

IL LUTTO

Era ricoverato nel reparto di pneumologia dell’ospedale Civico di Palermo. Da alcune settimane le sue condizioni di salute erano peggiorate

Avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 1 dicembre Salvatore Schillaci, meglio noto come Totò. Nato a Palermo, nel 1964, era malato da tempo di tumore al colon, per il quale nel corso degli anni ha subito vari interventi. Dal 7 settembre era ricoverato all’ospedale Civico di Palermo, dove è deceduto. La conferma delle sue gravi condizioni era arrivata sul suo profilo social da parte dei familiari: «Totò è in condizioni stabili ed è controllato da una equipe di medici notte e giorno» e poi l’augurio di riprendersi, «Forza Totò».

Emerso come calciatore nelle file del Messina, con cui vincerà i campionati di C2 e C1, per poi passare, dopo un campionato di serie B 1988-89 da capocannoniere con 23 gol, nel 1989 alla Juventus. Nella “vecchia signora” fu autore di una prestazione di altissimo livello, con 15 gol in 30 partite in serie A. Quell’anno vinse anche una Coppa Italia, suo unico trofeo italiano di massimo livello. I gol alla Juventus lo portarono alla convocazione in nazionale per i mondiali casalinghi di quell’estate. La sua fama si deve proprio alle “notti magiche” di Italia ’90, quando divenne con 6 gol capocannoniere della manifestazione, finita con una medaglia di bronzo per la nazionale allenata da Azeglio Vicini e zeppa di campioni come Roberto Baggio e Roberto Mancini che furono messi in ombra dalle prestazioni dell’attaccante palermitano. Schillaci quell’anno arrivò al secondo posto nella corsa per il Pallone d’oro dietro a Lothar Matthäus, che quel mondiale con la sua Germania Ovest lo vinse. Da allora Schillaci è stato il più riconoscibile e celebrato calciatore siciliano di sempre: la sua fama ha superato quella di atleti anche più vincenti, uno su tutti il catanese Pietro Anastasi (scomparso nel 2022), anche lui attaccante della Juventus e vincitore dell’Europeo del 1968. Con la Juventus l’avventura si concluderà nel 1992, anno in cui passerà all’Inter. Dopo due annate avare di soddisfazioni sia a livello individuale che di squadra, nel 1994 andò a giocare in Giappone nel Júbilo Iwata, squadra con cui vincerà il campionato nel 1997, anno del ritiro dai campi a soli 32 anni. In carriera – ufficialmente conclusa solo nel 1999 – ha totalizzato complessivamente 120 presenze e 37 reti in Serie A e 105 presenze e 39 reti in Serie B, a cui si aggiungono i 56 gol in 78 partite nella massima competizione del Sol Levante.

Dopo il ritiro Schillaci tornò a vivere nella sua Palermo, città nella quale avviò con successo il centro sportivo “Louis Ribolla”, una scuola calcio nella quale sono cresciuti vari calciatori poi diventati professionisti. La fama presso il grande pubblico torna però nel 20024, quando partecipa come concorrente al reality “L’Isola dei Famosi”. Nel 2016 pubblicò l’autobiografia Il gol è tutto, scritta assieme ad Andrea Mercurio.