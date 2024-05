Adocec delle Aci, eletto il consiglio dell’associazione dottori commercialisti di Acireale: il presidente è Fabrizio Leotta

La nuova squadra

Formazione di alto livello per i colleghi, confronto con le altre categorie professionali e gli Ordini, e coinvolgimento delle Istituzioni. Questi gli obiettivi che il nuovo Consiglio direttivo dell’Adocec delle ACI – Associazione Dottori Commercialisti Acireale vuole raggiungere nei prossimi due anni. Si è tenuta la prima riunione del nuovo consiglio direttivo dell’Adocec delle ACI – Associazione Dottori Commercialisti Acireale. La nuova squadra, eletta dai soci, è composta dal presidente Fabrizio Leotta, dal vice presidente Luigi Grasso, dal segretario Angelo Valastro, dal tesoriere Alfio Catalano, e dai consiglieri Alberto Gulizia, Maria Rita Lento, Fernando Licciardello, Marinella Pennisi e Marco Scandura. Il collegio dei revisori è composto dal presidente Angelo Pistarà e dai componenti Antonino Giuffrida e Angelo Raciti. Il collegio dei probiviri è presieduto da Mario Scandura e prevede in qualità di componenti Massimo Currò e Salvatore Maugeri. «Ringrazio per la fiducia che i soci hanno accordato a me e ai membri del nostro Consiglio – ha dichiarato il neo eletto presidente Fabrizio Leotta – l’obiettivo è far ripartire l’attività di formazione, puntando sulla condivisione dei temi legati alla nostra professione. Crediamo che il confronto tra colleghi sia fondamentale, dunque nel prossimo biennio coinvolgeremo nell’attività che svolgeremo l’amministrazione acese, le associazioni del territorio e gli Ordini professionali. Riteniamo che la sinergia tra tutte le parti in causa possa fare elevare l’autorevolezza della nostra categoria. Inoltre siamo convinti che dal dialogo possano nascere proposte utili da sottoporre agli amministratori del nostro territorio».

Luogo: Acireale