Aeroporto Silvio Berlusconi, nove Comuni dell’area Malpensa faranno ricorso

Italia

Le amministrazioni fanno parte del Consorzio urbanistico volontario che ricade sull'area dell’aeroporto

Nove Comuni aderenti al Cuv, il Consorzio urbanistico volontario che ricade sull’area dell’aeroporto di Malpensa, presenteranno ricorso contro l’intitolazione dello scalo a Silvio Berlusconi. I Comuni sono Arsago Seprio, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Ferno, Golasecca, Lonate Pozzolo, Samarate, Somma Lombardo e Vizzola Ticino.

«Credo che al di là delle provocazioni del ministro Matteo Salvini – ha commentato durante il presidio organizzato dal Pd a Palazzo Lombardia il vicesindaco di Somma Lombardo Stefano Aliprandini – ci sia un tema di attenzione istituzionale, soprattutto da parte di chi si erge a paladino dell’autonomia, nel coinvolgere i territori, che non hanno avuto alcuna voce in capitolo in questa scelta. Cascina Malpensa è il luogo in cui è nata l’aeronautica italiana ed è sede di importanti aziende del Polo aeronautico. Probabilmente ci si poteva orientare verso altre scelte». Per questo i Comuni del Cuv presenteranno ricorso «per poter dare il proprio contributo nella scelta del nome dell’aeroporto” ha concluso il vicesindaco, sottolineando che i Comuni in questione «sono amministrati da centrosinistra, centrodestra e da liste civiche»

