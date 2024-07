«Affitti troppo alti? I sex worker non hanno scelta: andrebbe abrogata la legge Merlin»

L'INTERVISTA

Colloquio con l’avvocato Massimo Ferrante, presidente dell’associazione di promozione sociale “Difesa e Giustizia”

«Con la legge Merlin si voleva salvaguardare la libertà delle sex-workers. Ma invece ha alimentato i desideri della criminalità. Senza parlare delle sacche di sfruttamento. E tra questi c’è chi affitta consapevolmente a canoni più alti». L’avvocato Massimo Ferrante, presidente dell’associazione di promozione sociale “Difesa e Giustizia” ha una convinzione: la legge va abrogata. E serve una nuova regolamentazione rispetto a quella attuale: quando una prostituta si trova davanti a chi le fa pagare affitti più alti si sentono «deboli e non denunciano».

Avvocato, dall’entrata in vigore della Legge Merlin in qualche modo si sono aperte altre sacche di criminalità e di sfruttamento dei sex-workers. Ci sono in corso accertamenti, dopo il blitz nazionale di qualche giorno fa, sui proprietari di alcune case del sesso controllate per verificare se il locatore ha applicato un canone più alto alle prostitute, sfruttando quindi consapevolmente l’attività di meretricio. Un altro effetto di questa legge ormai obsoleta?

«La legge Merlin è figlia di un’epoca in cui mediante l’abolizione della regolamentazione della prostituzione e lo sfruttamento delle donne all’interno delle case di tolleranza, si voleva salvaguardare la libertà delle sex-worker. Ciò, tuttavia, non fu una scelta lungimirante, stante il fatto che ciò alimentò i desideri della criminalità organizzata locale ed internazionale (soprattutto dall’Africa) che non si fece scrupoli a mettere le donne sulla strada. La questione dello sfruttamento è casisticamente ampio. Non solo i conduttori che affittano a somme più alti gli appartamenti, ma anche quando la casa viene divisa in modo tale che le ragazze possano avere la giusta privacy. Anche accompagnare in maniera abituale con la macchina nel luogo dove si effettua la prestazione sessuale è favoreggiamento. Oggi non si può e non si deve parlare solo di violenza di genere. Chi si professa “femminista” (sempre che ancora il termine si possa adoperare!) e si volta dall’altra parte quando vede una donna che sta sul marciapiede di notte in condizioni disumane è soltanto un ipocrita. La legge va solo abrogata».

Le sex-worker possono difendersi da questi sfruttatori-locatari?

«Come ogni conduttore di appartamento, la legge prevede una serie di tutele che però non possono essere utilizzate quando una parte – non certo le operatrici del sesso – rappresenta il contraente debole. Mi spiego meglio. Chi dovrebbe denunciare non lo fa per ovvie ragioni: non potrebbe più lavorare! Anche qui, l’unica via è la regolamentazione».

Lavorare” in strada è pericoloso, lei ha difeso molte prostitute vittime di furti, aggressioni e anche tentati omicidi. Un caso è accaduto da poco a Catania nella zona del porto. E per questo che molte e molti scelgono anche di pagare affitti onerosi.

«Non creda che ospitare estranei in casa lo sia meno! Anzi, quest’ultima circostanza – anche qui, non regolamentata – tende ad isolare ancora di più le operatrici del sesso che molte volte subiscono nel silenzio dei loro appartamenti. Anche in strada la situazione non è da meno. Al porto una ragazza di 21 anni venne attinta da un colpo di pistola alla schiena da un cliente. E’ rimasta invalida ed usa la carrozzina e per poco non ci lasciava la pelle».

Non crede che la legge italiana in qualche modo mostri dei paradossi: da una parte non è reato prostituirsi, ma dall’altro è reato sfruttare la prostituzione. Servirebbe rivoluzionare la normativa non crede?

«Mi lasci dire un’ovvietà. Ma possiamo mai abolire la prostituzione, uno dei mestieri più antichi del mondo? E’ come voler asciugare il mare con il phon. Allora, anche in Italia si dovrebbe riproporre qualche esperienza di altri Paesi europei che ci hanno visto bene, sia sotto un punto di vista della sicurezza e perché no, anche fiscale».

Lei è uno più battaglieri per l’abrogazione della Legge Merlin. Cosa la rende davvero superata?