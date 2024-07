Agrigento, celebrata la “Giornata del medico e dell’odontoiatra”

Agrigento

Passaggio del testimone tra chi ha celebrato 50 anni di iscrizione all’Ordine e chi invece comincia adesso la professione medica

Suggestiva, e non soltanto per lo scenario del Teatro dell’Efebo, la “Giornata del medico e dell’odontoiatra” celebrata ieri sera dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Omceo) di Agrigento, presieduto da Santo Pitruzzella, che ha visti protagonisti i medici neolaureati e i medici che hanno compiuto 50 anni di iscrizione all’Ordine innanzi a una sala gremita e alle autorità cittadine.

Durante la serata, per la regia amichevole di Franco Capitano, condotta da Simona Carisi e Totò Nocera Bracco e intervallata da momenti musicali a cura di Federica Rotulo, Tom Sinatra e dal Trio Scirocco e dal monologo di Paolo Macedonio, si è tenuta la tavola rotonda sul tema: “Intelligenza artificiale: software generativi, algocrazia e algoretica sono termini con cui dovremmo familiarizzare?”, moderata dalla giornalista Daniela Spalanca, alla quale hanno partecipato Salvatore Casà, odontoiatra; Giovanni D’Ippolito, presidente dell’Omceo di Caltanissetta; don Angelo Chillura, direttore della Biblioteca Lucchesiana; Chiara Ippolito, addetta stampa della Conferenza episcopale siciliana, che ha indotto alla riflessione sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in campo medico e diagnostico. Subito dopo, si sono svolti la cerimonia di consegna delle targhe ai medici che hanno compiuto 50 anni di iscrizione all’Ordine e il Giuramento di Ippocrate dei giovani medici neolaureati e iscritti all’Omceo di Agrigento.

“Il Giuramento di Ippocrate pronunciato dai nuovi medici e odontoiatri – ha detto il presidente Pitruzzella durante il suo intervento – rinnova dopo secoli la ragione d’essere del medico e dell’odontoiatra nella società votata, appunto, alla tutela della salute e della vita. Questa è anche l’occasione per festeggiare i 50 anni dalla laurea dei colleghi iscritti all’Ordine. Giovani e meno giovani insieme, estremi generazionali di una categoria che, prima per la pandemia e ora per una sanità sempre più complessa e non adeguatamente finanziata, è diventata suo malgrado protagonista in un’Italia che si accorge solo oggi di quanto i medici siano importanti e di quanti ne manchino. Colleghi meno giovani e giovani insieme, per significare che dobbiamo guardare al futuro partendo da chi ci ha preceduto, dai principi etici che permeano il nostro agire, facendo tesoro dell’esperienza di chi è venuto prima di noi”.