Agrigento, inaugurato centro semiresidenziale per il trattamento dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione Metabolè

sanità

È operativo nella Cittadella sanitaria dell’Asp, dopo aver lasciato i locali del San Giovanni di Dio occupati per anni

L’esterno del padiglione è in conci di tufo. All’interno vi sono ampi spazi colorati secondo i colori tipici dei disturbi alimentari, quindi lilla e tonalità calde, per le attività laboratoriali, perfino una cucina professionale per la preparazione dei pasti. L’area esterna gode di una vista panoramica mozzafiato e di un giardino curato dove, nel corso della cerimonia di inaugurazione, sono stati piantumati un albero di ulivo e un mandorlo mentre Angelo Cinquemani, addetto stampa dell’Asp, ne spiegava i collegamenti con i disturbi alimentari. È il Metabolè, centro semiresidenziale per il trattamento dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, che adesso è operativo alla Cittadella sanitaria dell’Asp, dopo aver lasciato i locali del San Giovanni di Dio occupati per anni. Tutto ebbe inizio circa un anno e mezzo addietro, quando Leonardo Giordano, direttore del dipartimento di Salute mentale, al quale fa capo il Metabolè, chiese all’allora governance dell’Asp “spazi adeguati allo svolgimento di attività laboratoriali e di pasto assistito”. In quella circostanza, Mario Zappia, già commissario straordinario dell’Asp di Agrigento, destinò al Centro la struttura acquisita dall’Asp a seguito della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo (precedentemente in uso all’associazione Casa della speranza). Individuati i locali, cominciarono immediatamente le opere di restyling, l’acquisto delle attrezzature e del mobilio oltre, ovviamente, alle procedure di reclutamento del personale. Ieri la nuova struttura è stata inaugurata nel corso di una cerimonia presenziata dai vertici dell’Asp e dalle autorità cominciata nella chiesetta della Cittadella della Salute. Agrigento, dopo Messina, diventa la seconda provincia siciliana a disporre di un Centro semiresidenziale per il trattamento dei disturbi alimentari. E non è roba da poco, considerato che anoressia, bulimia, alimentazione incontrollata e disturbo evitante dell’assunzione di cibo, interessano una fetta della popolazione tra minori e adulti.

“Questo – spiega Angela Bruno, responsabile del Metabolè che nel progetto ha investito sé stessa – è il luogo della salute perché accanto ci sono tanti servizi: la Neuropsichiatria, il Consultorio, la Salute mentale, il Distretto sanitario di base, … Gli spazi, adesso, sono più ampi e abbiamo diverse attrezzature, tra le quali la cucina per la preparazione del pasto assistito e dei laboratori. Ai servizi già erogati dal Metabolè, quindi, si aggiunge il pasto assistito, fulcro della terapia”.

Quali sono le modalità di accesso?

“Il Centro sarà a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18 – prosegue Angela Bruno – Faremo la selezione dei pazienti per la valutazione dei criteri di appropriatezza richiesti per il transito dall’ambulatorio al semiresidenziale. Il paziente potrà venire ogni giorno o tre volte alla settimana, a seconda dei bisogni, e la giornata sarà scandita da diverse attività”.

“Il Centro sarà operativo dal 1° ottobre prossimo – afferma Leonardo Giordano – si tratta di un Centro semiresidenziale, uno dei pochi presenti sul territorio regionale, che si prenderà cura di dieci pazienti i quali potranno avvalersi del sostegno dello psicoterapeuta e della consulenza di diversi specialisti: nutrizionisti, biologi, specialisti in Medicina interna”.