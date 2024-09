Agrigento, l’Arma dei Carabinieri si rinnova con l’arrivo di tre ufficiali

passaggio di consegne

Si tratta dei capitani Davide Di Campli, Marco Massimino e Lorenzo Longo

Questa mattina, nella sede del Comando provinciale dei carabinieri di Agrigento, il comandante provinciale Nicola De Tullio ha dato ufficialmente il benvenuto ai nuovi ufficiali. Si tratta del capitano Davide Di Campli, , 31 anni, destinato al comando della Compagnia di Canicattì, il quale succede al maggiore Luigi Pacifico trasferito al Comando del Nas di Palermo; del capitano Marco Massimino, 31 anni, destinato al comando della Compagnia di Licata, il quale succede al capitano Augusto Petrochi trasferito al Comando Compagnia di Vibo Valentia; del capitano Lorenzo Longo, 55 anni, il quale assumerà il comando del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo Carabinieri di Agrigento, subentrando al tenente colonnello Luigi Balestra trasferito al Reparto Anticrimine di Palermo.

I tre ufficiali vantano una solida preparazione accademica e un significativo bagaglio di esperienze e competenze, maturate in contesti complessi. Il capitano Davide Di Campli è nato a Lanciano (CH) nel 1993. Ha frequentato il 196° corso presso l’Accademia militare di Modena ed il 25° corso di applicazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma dove ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza. Successivamente assegnato al 7° Reggimento Carabinieri “Trentino-Alto Adige”, ha svolto diverse missioni in teatri operativi all’estero con compiti di addestramento delle forze di polizia locali e compiti di sicurezza presso l’Ambasciata d’Italia a Kiev. Nell’ultimo incarico ha retto il Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone (CE) coordinando attività investigative sulla criminalità comune ed organizzata.

Il capitano Marco Massimino è nato a Roma nel 1993. Ha frequentato il 196° corso presso l’Accademia militare di Modena ed il 25° corso di applicazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma dove ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza. Dal 2019 al 2021, quale Comandante di Plotone, si è occupato dell’addestramento degli allievi Marescialli presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze e, nel triennio successivo, ha ricoperto l’incarico di Comandante di Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Torre del Greco, in area particolarmente impegnata sotto i profili dell’ordine e della sicurezza pubblica.