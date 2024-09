Al “Barcellona Dancexperience” brilla il talento siciliano e le coreografie di Francesca Mirone

danza

Al “Barcellona Dancexperience”, meeting internazionale per ballerini provenienti da ogni parte del mondo, con giudici e insegnanti internazionali di spicco, brilla il giovanissimo talento siciliano.

Medaglie d’oro per Siria Caiazzo e il piccolo gruppo “Mbriacate de sta vita”; Medaglie d’argento per Rebecca Sammartino e Gaia Celano. E, ancora, un ottimo quarto posto per la piccola Martina Nicotra. Tutte allieve della “Dance Musical Theatre Academy” di San Giovani La Punta, diretta dalla coreografa e maestra Francesca Mirone che esprime grande soddisfazione.

«Ci hanno rappresentato alla grande – dichiara la Mirone -, e non potremmo essere più orgogliosi. Le lacrime non finiscono di scendere e l’emozione è infinita.È assolutamente vero che il duro lavoro e l’amore per ciò che si fa ripagano sempre. All’interno della nostra Academy formiamo giovani talenti nelle arti della danza e del musical. Abbracciamo fasce d’età differenti e il nostro obiettivo rimane sempre quello di far sognare in grande i nostri ragazzi. Una realtà nata con poco ma che ad oggi da grandi soddisfazioni e risultati».

Figlia d’arte, Francesca Mirone, racconta: «la passione per la danza nasce sin dentro al pancione della mia mamma, Daniela Pagano, essendo già lei un nome nella storia della danza catanese; da lì non ho mai più smesso un giorno di fare della danza la mia passione, la mia salvezza e il mio lavoro».

Ci parla di entrambi, l’aspetto agonistico e quello meramente legato alla realizzazione degli spettacoli?