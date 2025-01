Alla sbarra i boss delle piazze di spaccio di Catania, maxi processo con 60 imputati: tutti i nomi

UDIENZA PRELIMINARE

Documentata una serie sterminata di cessioni di droga e anche acquisti fuori dalla Regione

I numeri sono da maxi processo. 60 imputati per 30 pagine di contestazioni. Le accuse sono tutte per spaccio di droga, la “merce” più venduta dalla criminalità organizzata. E tra i nomi dei personaggi coinvolti ci sono molte vecchie conoscenze della mafia locale. Tra tutti spiccano Marco Battaglia, il narcotrafficante di via Capo Passero (ma ora vive a Vaccarizzo) con legami con i Santapaola di Picanello, e Rocco Ferrara, un pezzo grosso del clan Cappello. Battaglia deve rispondere di una cessione di cocaina che si sarebbe consumata il 4 gennaio 2021. Rocco Ferrara, invece, assieme a Renè Salvatore Distefano e altri avrebbe acquistato, o comunque, ricevuto dalla Spagna, trasportato e illecitamente detenuto una quantità imprecisata di sostanza stupefacente di tipo marijuana. Reato commesso nel 2021.

I pm Tiziana Laudani e Angelo Brugaletta hanno chiesto il rinvio a giudizio dei 60 imputati, che per questo procedimento risultano a piede libero. Le indagini sono state condotte dalla guardia di finanza: è stata ricostruita una fitta rete dello spaccio che tocca diverse “piazze” della città. Una serie sterminata di cessioni e anche acquisti fuori dalla Regione. Nelle imputazioni è citato il porto di Gioia Tauro, punto di sbarco in Europa della cocaina venduta alla ‘ndrangheta dai cartelli dei narcos sudamericani. Compaiono anche particolari tipi di “erba” smerciati a Catania: come la marijuana “Chanel”, che è il risultato di un incrocio della “Big Bud” con una “Skunk”. Ma c’è pure la tanto richiesta “Amnesia”. Sono tutte droghe trattate per aumentare l’effetto dopante.

Il collaboratore

Per chiudere il cerchio, inoltre, sono state utilizzate le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Carmelo Liistro, uomo di fiducia dei boss dei Cappello, che ha deciso di raccontare tutto alla magistratura dopo essere stato arrestato dalla Dda calabrese nell’ambito dell’operazione antidroga Crypto.

L’inchiesta non ha mai portato ad alcuna misura cautelare. Venerdì mattina si è svolta nell’aula bunker di Bicocca l’udienza preliminare davanti alla gup Simona Ragazzi. Alcuni difensori dei 60 imputati hanno già anticipato la scelta del rito, ci sono state anche diverse richieste di patteggiamento e anche di abbreviato. Ma le istanze formali saranno formulate al prossimo giro di giostra. E cioè il 6 marzo prossimo: data stabilita dalla giudice per il proseguimento dell’udienza preliminare.

